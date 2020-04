Sorrento, controlli sempre più serrati: arriva l’Esercito – FOTO

L’aveva chiesto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e ora è stato accontentato. Per cercare di contrastare in maniera più efficiente chi non rispetta le norme anti Covid-19, è arrivato l’Esercito in Campania.

E, ovviamente, anche la Penisola Sorrentina sarà tenuta d’occhio, specialmente in questa settimana delicata. Le immagini che vedete vengono da Sorrento: ora ci sono anche i militari a setacciare il posto, in aggiunta alle Forze dell’Ordine che in questo periodo stanno facendo un lavoro egregio.

Qualche giorno fa De Luca aveva inviato una lettera al presidente del Consiglio Conte: “Nonostante i numerosi provvedimenti adottati per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19, in diverse parti del territorio regionale continuano a registrarsi ancora assembramenti dei cittadini e trasgressioni alle prescrizioni che sono state imposte in sede nazionale e regionale.

Le misure adottate, a tutta evidenza, non possono rivelarsi efficaci se non vengono garantiti capillari controlli e se non si irrogano le necessarie sanzioni nei confronti di comportamenti gravemente irresponsabili”.

Difatti veniva chiesto “un impegno straordinario delle forze dell’ordine e la presenza dell’esercito, quali misure ormai indispensabili in funzione della dissuasione degli assembramenti, della mobilita’ ingiustificata, di forme illegittime di ambulantato sul territorio. Per ragioni di coordinamento organizzativo, si ritiene utile essere informati sul numero delle pattuglie messe a disposizione in funzione delle necessarie attività di controllo rispetto ai fenomeni sopra descritti”.