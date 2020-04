Scossa di terremoto in Puglia stamattina oggi 18 aprile 2020, esattamente alle 04.57, tra Puglia e Molise. Dopo i terremoti in provincia di Avellino e Napoli continuano le scosse. Il sisma è stato breve ma netto, capace di svegliare centinaia di persone nel foggiano.

Secondo i dati ufficiali dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.7 sulla scala richter: l’epicentro è stato individuato nel foggiano tra Apricena e Poggio Imperiale, ad una profondità di circa 24 km. Grazie a quest’ultimo fattore il terremoto è stato percepito su un’area più vasta, tra il Molise e gran parte del foggiano.

“Tremori secchi, rapidi e forti” segnalano da Apricena sulla nostra pagina facebook: il sisma è durato circa 1-2 secondi e ha fatto tremare vetri, finestre e fatto scricchiolare armadi e mensole. In molti hanno avvertito il terremoto nel foggiano, sin verso San Giovanni Rotondo, Foggia, Lucera, Manfredonia e San Severo. Segnalazioni anche da Termoli e Campobasso, in Molise e addirittura (in maniera molto più lieve) dalla BAT e dal centro-nord barese (Trani, Barletta, Modugno, Bitonto, Bisceglie).