Positanonews TG Costa d’ Amalfi e Sorrento – Alle 20 Coronavirus, turismo e futuro degli stabilimenti balneari. In Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, zone vocate al turismo, si comincia a parlare del futuro del dopo emergenza Covid-19 , come fare? L’argomento principe ora sono gli stabilimenti balneari, ma anche ristoranti e alberghi. Dopo il confronto con i dati e le ultime notizie sui contagiati abbiamo esaminato le proposte da mandare alla Regione Campania e al Governo. Il giovane Robertino Grassi a Fornillo e Lulù Fiorentino, il principale imprenditore balneare della Divina, hanno espresso il punto di vista di una piccola e di una medio/grande attività. La prima non assumerà nessuno, non riuscendo a sopportarne i costi. La seconda chiede allo Stato almeno di intervenire sui contributi previdenziali. C’è voglia di ripartire, ma in Campania non ti permettono neanche di organizzare la struttura “A Fornillo ci sono ancora i danni delle mareggiate da sistemare, quando lo faranno?” dice Roberto Grassi “Si parla di aiuti, ma noi chiediamo di metterci in condizione di lavorare non con proposte folli e irrealizzabili”, dice in buona sostanza Lulù Fiorentino. Positanonews prova a smuovere la situazione e speriamo che la politica cominci a muoversi , bisogna pianificare e progettare per mettere gli imprenditori in condizione di operare e ci vuole chiarezza. Non si vuole far aprire? Lo si dica che ci si mette l’anima in pace e se ne parla per il 2021, come pare faranno vari imprenditori, ma visto che il Ministro Franceschini ha detto che si andrà a mare e alcune regioni, come l’Abruzzo, già hanno consentito i lavori preparatori agli stabilimenti balneari, la Campania che fa? Sta a guardare?

In diretta sulla pagina facebook di Positanonews clicca qui