Positano / Piano di Sorrento. Ripartono i cantieri edili? Gargiulo, Gemar “Siamo pronti, ma ci vuole più chiarezza”

Positano / Piano di Sorrento. Abbiamo sentito Fabrizio Gargiulo della Gemar, una delle principali ditte edili della Penisola Sorrentina che lavora anche in Costiera amalfitana ed in particolare a Positano nell’opera strategica del project financing dell’ascensore per il cimitero e Liparlati con la realizzazione di parcheggi . “Siamo pronti, ma ci vuole più chiarezza.. ” In buona sostanza non ricominceranno a lavorare a Positano e in Costa d’ Amalfi come altrove in Campania lunedì, ci sono molti punti da chiarire in effetti. Intanto alcune indicazioni che sono molto restrittive , a parte i DPI, cioè le protezioni, con mascherine e non solo, ma anche misurazione della temperatura, servizi igienici, igienizzazione, etc. Questo comporterà ulteriori costi sia per i privati che per i pubblici probabilmente i prezzi lieviteranno, ma a parte il problema dei costi, che si concorderanno eventualmente, anche la realizzazione pratica di un cantiere sicuro non è facile, parliamo in particolare per i piccoli. Insomma ora che si potrebbe lavorare meglio, prima dell’apertura definitiva del lockdown, tutto è fermo perchè nessuno ha ancora pensato alla fase del dopo, e questo è davvero una dabbenaggine della politica, a meno che non si pensasse che il dopo non ci sarebbe stato mai.. Intanto altri lavori continuano tranquillamente tipo ANSA sulla S.S. 163 o Ausino, ma tutti dovranno rispettare regole nuove, quali e come ancora non è chiarissimo…

Questo errà sempre ricordato il giorno 1 della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, e lo sarà di certo anche per i cantieri edili. Riaprire, ma come? Quali controlli sarà necessario fare? D’accordo sulle parti relative alla sicurezza anti-contagio, ma si riuscirà davvero a lavorare con queste nuove regole?

Sentiamo che dice il sito Ediltecnica

Molte sono state delineate nel Protocollo di regolamentazione, documento realizzato da Cncpt in collaborazione con Ance che contiene indicazioni specifiche per la riapertura dei cantieri e delle attività del settore edile.

A completamento del Protocollo ecco i 7 punti delineati da OICE.

Fase 2 cantieri edili, le proposte OICE per riaprire

OICE ha inviato alla Task force Colao, al Governo, al Parlamento e all’ANAC alcune proposte per quando concerne la riapertura in sicurezza dei cantieri edili. Di certo serviranno regole per la gestione in sicurezza, presìdi sanitari dedicati per ogni cantiere e un fondo pubblico per i costi aggiuntivi. Proprio per questo, ha proposto un’integrazione alle linee guida definite con il Protocollo sulla sicurezza nel cantieri sopra citato, per renderle più esaustive e facili da applicare.

I 7 punti di OICE per i cantieri edili

Per l’associazione, le priorità fondamentali per assicurare la ripartenza in sicurezza dei cantieri pubblici e privati bloccati sono i seguenti.

Necessità di cogenza delle linee guida, implementate opportunamente nei contenuti, per permetterne l’immediata fruibilità alla ripartenza, con criteri chiari ed omogenei, da tutti gli operatori della filiera; Organizzazione e disponibilità di presìdi sanitari capillari su tutto il territorio nazionale, che siano riferimento efficace per le necessità degli operatori, capaci di indirizzarne gli adempimenti e di garantire supporto e vigilanza a tutti i processi produttivi avviati e alle imprese di tutte le dimensioni; Disponibilità, senza restrizioni, dei dispositivi di contenimento necessari, con la creazione di filiere produttive nazionali per garantire in ogni cantiere DPI e termoscan, evitando blocchi delle attività appena riavviate per loro mancanza; Definizione chiara delle responsabilità in capo agli attori della filiera, lato Committenza e lato Appaltatore, con riferimento puntuale ai rispettivi adempimenti fissati nelle line guida, onde evitare paralisi per conflitti di responsabilità; Puntuale ed esaustiva esplicitazione delle modalità di aggiornamento dei PSC, di redazione delle procedure in capo all’Appaltatore, dell’aggiornamento connesso dei POS e del loro coordinamento con PSC e procedure**Lo abbiamo spiegato qui: Come aggiornare il POS – fase 2 edilizia** Esplicite modalità di verifica del rispetto degli adempimenti e formalizzazione degli esiti a beneficio dei risultati attesi; Creazione di un Fondo alimentato con risorse pubbliche che ristori i maggiori costi sostenuti da tutti gli attori coinvolti nei processi di cantiere (DL, CSE, Appaltatore e Stazione appaltante) per l’impatto indotto dalle misure di contenimento del Covid 19, vera e propria “forza maggiore” imprevedibile.

