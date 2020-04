Minori. Andrea Reale risponde a De Luca:”In costiera amalfitana molti lavoratori stagionali rischiano di rimanere esclusi sia dagli aiuti statali che da quelli regionali”

Al Presidente della Regione Campania

On. Vincenzo De Luca

Al Presidente Commissione bilancio Regione Campania

On. Franco Picarone

Riguardo ai provvedimenti di sostegno economico per l’emergenza coronavirus, si segnala che in costiera amalfitana una cospicua schiera di lavoratori stagionali rischia di rimanere esclusa sia da quelli statali che da quelli regionali. Si tratta di persone il cui reddito complessivo dipende quasi del tutto dal lavoro estivo connesso ai flussi turistici. Le problematiche emerse sono due:

1) Molti lavoratori del settore turistico (ricettività e ristorazione, prevalentemente), pur risultando a tempo determinato per la stagione estiva, difettano della qualifica “stagionale” nella propria posizione INPS. Ciò ha determinato la mancata assegnazione del bonus governativo di 600 euro per il mese di marzo, e rischia di escluderli anche per i mesi successivi, nonché dall’analoga misura (300 euro per 4 mensilità) disposta dalla Regione e riferita ai medesimi requisiti.

2) Vi sono poi lavoratori stagionali che non afferiscono formalmente al settore “turismo”, ma il cui lavoro è strettamente connesso con le attività turistiche: in particolare commessi di negozio assunti per la sola stagione estiva, e analogamente operatori delle aziende di trasporto assunti per l’estate nei punti vendita/informazioni.

Su entrambe le problematiche sarebbe opportuno intervenire, per non privare tali persone della parte prevalente, se non esclusiva, del proprio reddito annuo.