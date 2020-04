Mezzogiorno più immune? Impariamo a fare tesoro delle nostre eccellenze.

Oggi desidero proporre ai lettori di Positanews la riflessione di un giornalista e scrittore che leggo sempre molto volentieri Antonio Polito. Sul Corriere del Mezzogiorno, edizione del 12 aprile 2020, Antonio Polito sottolinea come il Mezzogiorno pare più immune di altre aree geografiche al Covid-19. Abbiamo avuto meno contagi e meno decessi non solo del Nord Italia ma di molte altre aree geografiche dell’intera Europa. Capire perché ci potrebbe aiutare a programmare meglio il nostro di futuro. L’analisi scientifica di questi dati richiederà tempo ma accantonato il clima più mite, e una presenza minore di polveri sottili nell’aria, Antonio Polito azzarda tre spiegazione che mi convincono e vi ripropongo. Prima di tutto le nostre leadership politiche si sono rivelate efficaci: De Luca in Campania, De Caro, Emiliano in Puglia e Musumeci in Sicilia hanno dato “indicazioni chiare, rapide, coerenti, continue e senza cambiare idea ogni cinque minuti”. La seconda spiegazione è legata al comportamento della stragrande maggioranza di noi meridionali, fatta eccezione per qualche falla, che è stato improntato al rispetto delle regole: mantenere il distanziamento sociale e rimanere a casa, cosa provata dal tracciamento degli spostamenti realizzato usando i dati delle reti cellulari. Infine la performance delle nostre eccellenze il Cotugno su tutte, nel trattare e curare in biocontenimento i malati, scelta approvata e replicata nel resto del mondo. Detto questo, la Campania ha in Italia il record di malattie cardiovascolari, infarto, obesità, diabete, “qui si muore più che altrove di malattie normali“, questo per dire che non ci dobbiamo cullare sugli allori. Facciamo tesoro di quello che ha funzionato da noi. e pretendiamo da chi ci guida investimenti per moltiplicare le eccellenze sul nostro territorio così come scelte oculate in materia finanziaria. Scegliere come iniziare a programmare la cosiddetta “Fase 2” è ora fondamentale per il nostro futuro. Sbagliare ora ci provocherebbe danni più seri del Covid-19, abbiamo abbastanza sale in zucca per rendere il Meridione d’Italia una patrimonio di cui essere orgogliosi, rimocchiamoci le maniche e facciamolo.

di Luigi De Rosa

il virgolettato è di Polito.