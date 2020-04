Doniamo per Donare . La reazione al Coronavirus delle Premiate Trattorie Italiane, in prima linea Lo Stuzzichino in diretta . Positannews e il blog Enogastronautanews non possono non segnalare questa iniziativa anti Covid di Mimmo De Gregorio de Lo Stuzzichino a Sant’Agata, dalla Costa di Sorrento in Campania ci fa piacere condividere la bellissima iniziativa dell’associazione Premiate Trattorie Italiane

Nel grave momento sanitario che stiamo vivendo, le Premiate Trattorie Italiane lanciano il TEMPORARY STORE, per dare sostegno ai produttori che fanno grande, bella e buona l’Italia a tavola offrendo la possibilità di “fare la spesa in trattoria”.

Grazie al prezioso contributo e supporto di Cassa Padana BCC, l’associazione ha deciso di andare temporaneamente online, proponendo una selezione di pacchi-dispensa in grado di non dimenticare i tanti contadini che, nonostante le difficoltà, continuano a produrre. Sul sito www.premiatetrattorieitaliane.it è inoltre attiva una vendita benefica di preziosi lotti gastronomici (offerti/donati dai soci dell’associazione) il cui ricavato netto verrà interamente donato alla Protezione Civile per poter fronteggiare l’epidemia da #coronavirus.

Tutte le confezioni dispensa vengono inviate a fronte di una donazione fissa. La spedizione sicura e veloce è inclusa. Mimmo con le sue prelibatezze lo potete vedere in diretta Facebook cliccando su diretta.