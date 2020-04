Coronavirus. Per la Regione Campania Vincenzo De Luca chiede la produzione di mascherine di protezione per bambini

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ha dato mandato alla task force regionale di accelerare le procedure di messa in produzione da parte delle aziende di mascherine adatte ai bambini, in modo tale da renderle disponibili per le famiglie già all’inizio della Fase 2. Quello delle mascherine di protezione individuale per i più piccoli è un problema che riguarda tantissimi genitori che hanno la necessità di proteggere i propri figli ma non possono, ovviamente, utilizzare per i bambini le mascherine pensate per gli adulti, poiché le dimensioni non garantirebbero l’adeguata protezione. Si attende, quindi, a breve l’arrivo delle mascherine per i più piccoli.