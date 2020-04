CORONAVIRUS IN ITALIA : ci sono le prime REGIONI a CONTAGIO COVID-19 quasi ZERO! Ecco quali sono

In Italia il CORONAVIRUS: ci sono le prime REGIONI a CONTAGIO COVID-19 quasi ZERO! Ecco quali sono

L’emergenza COVID-19 sembra allentarsi in questi ultimi giorni: le terapie intensive si svuotano, i numeri dei contagiati diminuiscono e le notizie che arrivano sul fronte della creazione di un vaccino sono piuttosto incoraggianti. Nel nostro Paese poi ci sono le prime REGIONI a CONTAGIO COVID-19 quasi ZERO: ecco quali sono.

Queste sono Basilicata, Molise e Umbria: in quest’ultima, nella giornata di mercoledì 15 aprile si è registrato un solo positivo.

In Molise invece i contagi risultano essere fermi; a Campobasso a fronte di oltre 100 tamponi processati dall’azienda sanitaria, si sono registrati tre positivi, ma si tratti di familiari conviventi di persone positive, tutti soggetti già in quarantena da tempo.

In Basilicata i tamponi analizzati sono stati 278, e uno solo è risultato positivo, a Potenza. Attualmente le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 70, delle quali dieci in terapia intensiva; sono invece 191 quelle in isolamento domiciliare.

Per concludere, in Umbria si è registrato un solo soggetto con Coronavirus, a fronte di 1300 tamponi (in aumento rispetto alle giornate di Pasqua e Pasquetta)