Cetara. No anche del Consiglio di Stato al solarium. Il Consiglio di Stato ha detto no definitivamente alla società Service 89 che aveva fatto ricorso contro la decisione del comune di Cetara di revocare l’autorizzazione per un solarium. Una storia che comincia nel 2008, con autorizzazione poi revocata nel 2016 perché in contrasto con lavori pubblici. Per questo vi è stata inizialmente data l’autorizzazione poi revocata per i lavori previsti per il porto che dovevano portare all’allungamento del molo e la rimozione di una scogliera a Marina, lavori che contrastavano con la realizzazione di un solarium privato. Alla fine in questi giorni il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Campania di Salerno che già aveva dato torto alla società