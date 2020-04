Castellammare di Stabia. Il post virale di Sebastiano Russo: “Il 25 aprile: la loro liberazione, la nostra liberazione”

Riportiamo il post pubblicato da Sebastiano Russo di Castellammare di Stabia che vi invitiamo a leggere per poi riflettere sulle sue parole.

IL 25 APRILE LA LORO LIBERAZIONE, LA NOSTRA LIBERAZIONE.

Stiamo assistendo alla solita diatriba di cosa e a chi appartiene la giornata della memoria della liberazione d’Italia dal nazifascismo. L’A.N.P.I. rivendica la giornata tutta per sé, indubbiamente i partigiani passati alle armi diedero un contributo notevole alla liberazione, così come i partigiani bianchi o semplici contadini che imbracciarono i fucili per il comune spirito di liberarsi dagli oppressori.

Ma cosa fondamentale e spinta determinante furono le forze alleate che prima con lo sbarco in Sicilia risalirono man mano la nostra penisola tra sanguinose battaglie, giungendo poi a Milano, contro le armate di Kesselring.

E parlo degli oltre 250.000 soldati alleati che persero la vita nelle numerose battaglie che contraddistinsero gli ultimi anni di guerra, dal 1943 al 1945 nel nostro suolo italiano.

Ragazzi d’oltreoceano mandati a combattere in Italia per una guerra più nostra che loro.

Grazie al loro sacrificio la nostra cara Italia fu liberata.

Buon 25 aprile a tutti, giorno della memoria.

Seba… opinionista.