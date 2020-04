Castellammare di Stabia. Aggiornamento alle 12.00 del 10 aprile: nessun nuovo contagio

Riportiamo il comunicato del sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino con l’aggiornamento dei dati alle 12.00 di oggi venerdì 10 aprile.

Ancora una mattina senza nuovi contagi di Covid-19 a Castellammare di Stabia. L’Asl e la Protezione Civile della Regione Campania non hanno comunicato la presenza di altre persone positive in città. E questo dato ci conforta, inducendoci tuttavia a non mollare la presa e ad impegnarci a fondo per vincere insieme questa sfida. In vista della chiusura di Pasqua e Pasquetta è necessario evitare di accalcarsi nei pressi degli esercizi commerciali per gli ultimi acquisti. Il sacrificio di oggi ci consentirà di uscire prima di casa.