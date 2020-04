Capri. Rimodulati gli orari marittimi da e per Napoli, in vigore da domani.

A seguito di quanto rappresentato dai Sindaci dell’isola alla Regione Campania, gli orari marittimi da e per Napoli, in vigore da domani, sono così stati rimodulati:

ORARI MEDMAR

Lunedì

• Ore 04.30 partenza da Napoli per Capri – ritorno da Capri per Napoli dopo lo sbarco

Giovedì

• Ore 03.30 partenza da Napoli – ritorno da Capri per Napoli dopo lo sbarco

ORARI CAREMAR

Lunedì – Giovedì – Sabato

• ore 5,30 partenza da Capri per Napoli Calata Massa (a. ore 7,30) via C/Stabia (p. ore 6,30);

Martedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica

• ore 5,30 partenza da Capri per Napoli Calata Massa;

Lunedì – Giovedì – Sabato

• ore 7,50 partenza da Napoli Calata Massa per Capri (a. ore 9,50) via C/Stabia (p. ore 8,50);

Martedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica

• ore 7,15 partenza da Napoli Calata Massa per Capri;

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica

• ore 10,30 partenza da Capri per Napoli Calata Massa;

• ore 14,00 partenza da Napoli Calata Massa per Capri;

Lunedì – Giovedì – Sabato

• ore 15,35 partenza da Capri per Napoli Calata Massa (a. ore 17,40) via C/Stabia (p. ore 16,40);

Martedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica

• ore 15,35 partenza da Capri per Napoli Calata Massa;

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica

• ore 18,00 partenza da Napoli Calata Massa per Capri (a. ore 19,20).

ORARI MEZZI VELOCI

Dal lunedì al sabato

• Partenza da Napoli Molo Beverello per Capri: ore 7,00 e ore 16,00;

• Partenza da Capri per Napoli Beverello ore 8,05 e ore 17,05.