Capri. Il Covid non ferma l’Anema e Core. Lembo a Positanonews TG “Con pochi, ma riapriremo”. Il tempio del by night della perla della Campania non si ferma, Gianluigi Lembo è ottimista, e non si arrende “Il comparto si trova in grosse difficoltà, ma noi proveremo ad aprire, anche con pochi ospiti, con il rispetto di tutte le prescrizioni che ci daranno, ma cercheremo di aprire. Bisogna essere ottimisti, non fermarsi mai”. Il mondo dello spettacolo e del by night è un mondo che porta anche lavora a migliaia di persone, oltre ad essere un attrattore per il turismo , lo stesso presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha detto un secco no alla movida a Napoli, ma mentre tanti si sono arresi rinviando tutto al 2021, Lembo non demorde “Il divertimento lo si cercherà sempre, il rischio è che si organizzano privatamente o gli abusivi, con meno garanzie per tutti, per questo bisogna far in modo di farlo ripartire, con le dovute cautele e nel rispetto delle normative, ma sopratutto bisogna essere ottimisti per la ripartenza e non farsi abbattere mai”.

Lembo è intervenuto dopo il minuto 30 del TG