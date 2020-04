Campania. Covid-19, approvato il piano socio-economico da 604 milioni, procedure rapide per l’accesso alle misure

La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, ha approvato il Piano Socio-Economico della Regione Campania con lo stanziamento di 604 milioni. Nei tempi più rapidi saranno pubblicate le procedure operative per accedere alle misure del Piano. In queste ore è in corso la definizione della platea dei beneficiari e un sistema di accesso che sia il più rapido possibile.