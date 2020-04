Bergamasco guarito dal Covid19 in un ospedale palermitano: “La Sicilia me la tatuerò addosso”.

“La Sicilia me la tatuerò addosso”. Queste le parole di Ettore, un magazziniere in pensione. Il sessantunenne di Bergamo, trasferito con un volo a Palermo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche da Covid-19 per mancanza di ulteriori terapie intensive nella sua terra, prima del rientro a casa. Uno scatto col personale sanitario che per trentacinque giorni si è preso cura di lui e lo ha salvato.