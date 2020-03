Sosteniamo Sorrento. Le proposte di Massimo Coppola per fronteggiare la crisi causata dalla paura del Coronavirus

Sorrento ( Napoli ) “Sosteniamo Sorrento”. Con questo slogan partono le proposte di Massimo Coppola per fronteggiare la crisi causata dalla paura del Coronavirus. In Campania non c’è un ceppo, in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana non c’è nessun caso, però la paura del coronavirus ha provocato una crisi del turismo almeno nell’immediato. Da qui le proposte del candidato sindaco Massimo Coppola.

Parte della ricchezza di Sorrento si basa sul turismo. A causa del Coronavirus, l’intero comparto sta vivendo una situazione critica. È necessario intervenire subito con misure urgenti per salvaguardare lavoratori e imprenditori del settore ricettività e ospitalità.

Ecco cosa proponiamo, in aggiunta a quanto già previsto dal Governo nazionale nei giorni scorsi:

– sgravi delle aliquote comunali e regionali a valere da subito e fino al 31.12

– piano marketing di riposizionamento nazionale e internazionale del brand Sorrento così da evitare il calo di prenotazioni alberghiere e di visite alla nostra bella città.

Proposte concrete, fattibili ed efficaci.

Ci aiutate a diffonderle?