Sorrento. Ritorna il consueto appuntamento con la rubrica #iononmollo dell’Avv. Luigi Alfano. Nell’intervento odierno l’Avv. Alfano spiega in modo chiaro e preciso il contenuto delle due ordinanze emesse oggi, venerdì 13 marzo, dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Parliamo dell’ordinanza n. 15 con la quale viene fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazione e dell’ordinanza n. 16 che riguarda, invece, la sospensione dei servizi sanitari ed assistenziali. L’Avv. Alfano ci aiuta a comprendere il contenuto delle due ordinanze, i divieti e le eccezioni in modo da non incorrere nelle sanzioni previste e, soprattutto, a fare in modo da tutelare il diritto alla salute nostro e delle persone che abbiamo a cuore. Ascoltiamo, quindi, con attenzione le parole dell’Avv. Alfano ringraziandolo per la sua grande disponibilità.