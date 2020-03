I sindaci non devono ridurre gli orari degli alimentari. De Luca da ragione a Piano , Sorrento e Positanonews . Lo stiamo dicendo da tempo, ridurre gli orari degli alimentari aumenta la possibilità di possibili aggregazioni, al di fuori del supermercato stesso, per fare le file. Lo ha detto anche la protezione civile. Inoltre i Prefetti , sicuramente quello di Salerno di cui abbiamo la nota, vietano ai sindaci di debordare dalle linee del Governo . Nono solo sulla vicenda relativa alla limitazione degli orari di apertura dei negozi di alimentari alla fine è intervenuto anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca con una sorta di lettera invito recapitata a tutti i Sindaci. Il provvedimento porta la firma di oggi ed è molto perentorio:

Si invitano i Comuni della Regione Campania a non introdurre limitazione agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all’interno dei territori di competenza e, ove introdotti a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e fila nei pressi ed all’interno degli esercizi medesimi.

Ricordiamo che tra i Sindaci che avevano deciso di adottare queste limitazioni vi erano Piergiorgio Sagristani e Giuseppe Tito. La linea è chiara ed evidente, ridurre questi orari, già di per se ridotti, aumenta e non diminuisce il rischio di contagio. Bisogna aumentare il controllo e la sensibilizzazione, magari con iniziative che coinvolgano i cittadini, o con premi con gare social come fanno altri comuni.