Praiano. Salvatore Gagliano al Governatore De Luca:”Per gli alberghi, al momento, non ci sono affatto le condizioni per poter aprire”

Alla c.a. Del Governatore Della Campania On Vincenzo De Luca

Signor Governatore Buongiorno, desideravo farLe notare una cosa decisamente importante: Il Presidente Giuseppe Conte ha inserito nel proprio decreto, la possibilità che gli alberghi siano aperti. Non desidero entrare nel merito della sua decisione, ma bisogna precisare, e questo nessuno meglio di Lei lo Sa, che la Regione Campania vive al 90% di turismo Stagionale: esempi Capri/Ischia/Costiere Amalfitana,Cilentana,Sorrentina ecc:) e di conseguenza bisognerebbe porsi queste domande:

Ma dare la possibilità di aprire è una presa in giro ? E mi pregio porre alcuni quesiti:

1) Tutte le nazioni hanno bloccato i voli per l’Italia chi dovrebbe venire in vacanza in Italia ?

2) Visto che è vietato spostarsi da un Comune all’altro chi dovrebbe arrivare nei nostri luoghi di vacanza ?

3) Il Presidente Conte lo Sa che gli alberghi sono dotati di ristorante e delle sale delle colazioni del mattino (Breakfast). E questi non sono luoghi comuni ? La’ il contagio non vale ?

4) I collaboratori che lavorano gomito a gomito possono contagiarsi fra loro ? Ed all’orario del pranzo e della cena i collaboratori devono mangiare ognuno ad un piano diverso per non contagiarsi ?

5) E le forniture varie, come dovrebbero avvenire ?

Ed allora Caro Governatore, visto che ho già notato che Lei tratterà questo argomento in uno dei Suoi punti che ha messo in evidenza nella Sua pagina , La prego di effettuare un giusto correttivo affinchè gli albergatori non appaiano per coloro che non vogliono aprire ma come è la verità, visto che dall’estero tutti i giorni giungono innumerevoli cancellazioni che di fatto stanno cancellando la stagione estiva che è alle porte. Questa è la realtà dei fatti. Il resto solo chiacchiere.

Mi sono permesso di darLe il Lei in quanto ritengo la mia nota assolutamente istituzionale fiducioso di poter rappresentare il pensiero della maggior parte degli albergatori della nostra Provincia e perchè no anche della nostra Regione.

Nella certezza che Lei terrà in giusta considerazione quanto da me segnalato, Le auguro buon lavoro nell’esclusivo interesse della nostra Regione e Le invio cordiali saluti

Salvatore Gagliano