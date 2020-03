Positano 26 marzo 2020 . Quarantena col mare mosso, marinai in difficoltà per le barche. Chiesa nuova tranquilla, Posta e alimentari funzionano. Come ogni giorno dal 2005 documentiamo quello che succede nella perla della Costiera amalfitana, primo giornale della costa d’ Amalfi e Sorrento, unico registrato regolarmente e legamente di Positano , con direttore responsabile il positanese Avvocato Michele Cinque, che scrive dal 1982 su Positano , ma mai avremmo voluto vivere un periodo così come questo del contenimento dal Coronavirus Covid-19. La cittadina risponde bene a tutte le misure previste dal Governo e dalla Regione Campania, Conte e De Luca quasi tutti i giorni oramai tempestano di messaggi i cittadini, che eseguono aspettando la fine di questo incubo. Ma qui la quarantena è sicuramente qualcosa di diverso, la bellezza di Positano è unica, anche Alessandro Cecchi Paone è venuto nella sua casa, da dove ha fatto un servizio per la Rai.

Oggi una giornata piovosa con il mare mosso ed alcuni marinai sono stati in difficoltà per mettere le proprie imbarcazioni in sicurezza hanno rischiato fra le onde, e non poteva essere altrimenti viste le condizioni del mare, per recuperare le proprie barche. Alla Chiesa Nuova tutto regolare, il servizio postale funzionava per le pensioni scaglionate in modo alfabetico, i negozi di alimentari erano ben organizzati. Ci si prepara tutti per la stagione, a ranghi ridotti, sperando che inizi a fine maggio / inizio giugno , secondo le previsioni dei più , per salvare il salvabile.

