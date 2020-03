Minori. In Campania, se non facciamo gli irresponsabili vinciamo

LA PARTITA ENTRA NEL VIVO NELLE PROSSIME ORE

Se abbassiamo la guardia ora non abbiamo concluso niente. I sacrifici fatti andranno in fumo. Cadremo come le pere.

I numeri anche se sono in aumento, com’era prevedibile, sono ancora dalla nostra parte. Ci stanno dando tempo. E questo tempo lo possiamo usare solo per organizzare la mente.

Non è una battaglia di forza e non si vince con la terapia intensiva o con i ventilatori.

Lo stiamo vedendo purtroppo a Bergamo e in tutta la Lombardia.

Li, il virus sta dando il meglio di sé perché ha trovato terreno fertile, troppe persone lo hanno portato a spasso.

Qui, in Campania e nel Sud, i risultati registrati sino ad oggi, ci dicono con chiarezza che la partita si vince fuori dagli ospedali, si vince nelle nostre case.

SE RIMANIAMO A CASA VINCEREMO NOI.

Ma lo dobbiamo fare ora.

I prossimi 10 giorni sono fondamentali. Ci giochiamo la partita della vita. Se commettiamo un errore potrà costare caro a noi stessi, ai nostri genitori, ai nostri figli, ai nostri affetti.

Il nostro avversario non guarda in faccia nessuno. Un semplice errore, lo rimpiangeremo per tutto il resto della nostra vita.

La posta in palio è troppo alta. Finora siamo andati bene e il risultato lo dimostra . È solo il primo tempo.

Il virus ci ha voluto riservare una prova ancora più difficile. A partita iniziata, vedendoci ben organizzati in difesa, ha voluto potenziare l’attacco, facendo scendere tanti nostri amici e parenti dal Nord, un po’ sprovveduti e un po’ impanicati.

Ha cercato di metterci contro i nostri affetti.

Non ci riuscirà, noi siamo più forti. Lo fotteremo.

Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.

È una battaglia di calma.

Chi è più calmo vince. Chi sta a casa vince. Chi perde la pazienza e commette un piccolo errore è fottuto e con lui il plotone che gli sta attorno (familiari, amici e colleghi di lavoro).

È una guerra complicata e difficile proprio perché si può vincere solo nel modo più semplice:

STANDO A CASA e CON LA GIUSTA DISTANZA DA CHI TI CIRCONDA.

Sembra un gioco ed in fondo lo è: È IL GIOCO DELLA VITA!

Forza Campania!

Non molliamo la presa, non ora, non è il momento.

Sacrifichiamoci ancora un po’ e tutto andrà bene.. #iorestoacasa

L’ Amministrazione Comunale