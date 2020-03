Milano. Giornalisti e rispetto della “zona rossa” da Coronavirus . Archiviata diffida della Guardia di Finanza “E’ diritto di cronaca”

Milano. L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia , che per prima ha affrontato il problema, segue molto il lavoro dei giornalisti sul territorio. Dunque è stato affermato il diritto, se non addirittura, dovere di cronaca. Certo informare di quello che avviene non si può fare stando a casa. Determinati soggetti, i medici, le forze dell’ordine, i giornalisti, per lo svolgimento del loro compito e della loro area di competenza, devono per forza stare in strada. Lo fanno in guerra, sotto le bombe, chi se la sente, prendendo doverosamente le precauzioni del caso, distanza e mascherina, lo deve fare per strada. Positanonews non si ferma alle rassegne stampa, a quello che dicono i social, alle foto postate da altri, a quello che dicono le “veline” delle istituzioni, cerca di dare notizie sul campo. La spiaggia bella, ma semideserta, a Positano, i supermercati assaltati a Piano di Sorrento , le strade vuote in Penisola sorrentina, gli interventi delle forze dell’ordine ad Amalfi e in Costiera amalfitan, verificati e constatati, il monitoraggio delle fasce deboli , anche per aiutarle, fa parte del servizio della stampa. Ovviamente a volte vengono coinvolte anche le forze dell’ordine che però comprendono la situazione come è successo con le fiamme gialle a Milano ecco il pezzo.

Il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza ha comunicato formalmente che la “diffida uso improprio di riprese foto/video” notificata la scorsa settimana a due giornalisti de Il Giorno e Il Cittadino di Lodi, sarà archiviata. Ne dà notizia il presidente dell’Ordine di giornalisti lombardi, Alessandro Galimberti, che aveva presentato nell’interesse dei due cronisti una nota di formale contestazione per la revoca del provvedimento. Ai colleghi, che stavano documentando una raccolta di firme per la riapertura di un esercizio commerciale a Casalpusterlengo, era stata contestata la captazione illecita di immagini della pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Milano (Baschi Verdi). Secondo il legale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Cristina Lenoci, i giornalisti stavano legittimamente svolgendo il proprio lavoro nel pieno rispetto delle regole deontologiche (delibera 491/2018 del Garante Privacy) e prima ancora dei principi costituzionali che regolano la professione.

Il Comando Regionale Gdf ha precisato che la tutela della privacy può certamente essere invocata dal singolo operatore di polizia a titolo personale, ma le disposizioni interne del Corpo non prevedono che questo possa avvenire mediante notifica di un provvedimento recante l’intestazione di un Reparto, precisando che, nel caso specifico, i militari erano intervenuti per fare osservare le disposizioni prefettizie volte ad evitare assembramenti nella c.d. ex “zona rossa” del lodigiano, poiché un nutrito gruppo di persone si era raccolto nei pressi di un esercizio commerciale e sussisteva la necessità di gestire in sicurezza la situazione, anche tutelando la riservatezza delle persone presenti nello specifico scenario. Il presidente di Ogl Alessandro Galimberti ha espresso soddisfazione per la rapida ricomposizione del fatto, sul quale ha inevitabilmente pesato il clima di preoccupazione e di difficoltà vissuto in queste settimane nella cosiddetta zona rossa. Il Comando Regionale ha inteso altresì sottolineare che la Guardia di Finanza, in tutto il territorio nazionale, così come in Lombardia, considera fondamentale il rispetto del diritto di cronaca e della libertà di stampa, nonché irrinunciabile la collaborazione degli