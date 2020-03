Meteo. Martedì torna il bel tempo, sole e caldo fino al weekend

Per le giornate di domani e di lunedì, sono ancora previsti mal tempo e pioggia, non solo in Campania quanto nell’Italia intera. Lunedì 9 marzo un fronte instabile in discesa dal Nord Atlantico interesserà parte delle regioni del Centro Nord, mentre sul resto del Paese sarà presente un po’ più di sole.

La situazione sarà diversa martedì 10, con la pressione tenderà ad aumentare su buona parte dell’Italia garantendo condizioni meteo decisamente più soleggiate e stabili su tutti i settori. Inoltre, vi sarà anche un innalzamento delle temperature, con un clima tipicamente primaverile, grazie anche alla presenza dell’anticiclone.

Il bel tempo si protrarrà anche per la giornata di mercoledì, mentre giovedì 12 al Nord, rispetto al resto del Paese, si presenterà un graduale aumento delle nubi e qualche debole piovasco sparso.

Ancora diversa sarà la situazione meteorologica venerdì 13, con l’ingresso di perturbazioni di origine atlantica pronte a portare tante piogge, freddo e anche la neve sulle nostre montagne.