Emergenza Coronavirus. Da lunedì 30 marzo la Polizia Metropolitana controllerà i comuni della penisola sorrentina

La Polizia Metropolitana di Napoli da una settimana controlla la città partenopea al fine di assicurarsi che vengano rispettati i divieti imposti per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, denunciando i trasgressori. Controllate le auto in circolazione, le persone trovate per strada, gli esercizi commerciale e gli uffici postali per evitare assembramenti di persone. Ed a partire da domani la Polizia Metropolitana controllerà anche la penisola sorrentina, da Vico Equense a Massa Lubrense in modo da rendere il nostro territorio ancora più sicuro e fungendo da deterrente per i furbetti. La Polizia Metropolitana ha, inoltre, attivato il numero 081-3736320, al quale i cittadini potranno chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per ricevere informazioni circa l’applicazione delle misure previste dai decreti varati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal presidente della Regione Campania oppure per segnalare assembramenti e violazioni delle norme anti-contagio.