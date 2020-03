Coronavirus a Napoli. I commercianti richiedono lo stop dei pagamenti, fermo totale delle attività

Denunciano un «fermo totale» della attività commerciali in virtù dei provvedimento per il contenimento del coronavirus e chiedono la «sospensione dei termini di pagamento per 30 giorni, come avvenuto per il terremoto dell’80». Sono i commercianti di Napoli centro che hanno scritto al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al prefetto Marco Valentini, al sindaco Luigi de Magistris, al presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola.

«I provvedimenti hanno portato alla paralisi totale delle attività commerciali della città di Napoli – scrivono – che ci lasciano una scarsa autonomia di liquidità». «Chiediamo – concludono – la sospensione dei termini di pagamento per assegni, ricevute bancarie, mutui contributi e locazioni e sollecitano provvedimenti urgenti».

Fonte Il Mattino