Coronavirus, finalmente arrivati in Campania primi kit per test rapidi. Presto fornitura completa

Buona notizia per tutto il territorio regionale per quanto riguarda la lotta alla diffusione del Coronavirus. Sono arrivati in Campania, infatti, nella giornata di ieri, i primi kit per test rapidi. Entro la settimana prossima, secondo i colleghi de Il Mattino entro giovedì, dovrebbe arrivare la fornitura completa che comprende ben 250 mila pezzi. In totale, su tutto il territorio regionale, dovrebbero arrivare 1 milione di kit.

Ricordiamo che i kit sono prodotti in Cina e sono stati utilizzati già per l’emergenza cinese e in Corea del Sud. un prodotto assolutamente utile visto che riesce a dare una risposta in circa 15 minuti con un piccolo prelievo ematico, una semplice puntura sul dito. Altra cosa positiva, il test non richiede la presenza di personale specializzato e ha un margine di sicurezza del 90%.

I pazienti negativi devono ripeterlo per un periodo di almeno sette giorni per essere certi di non essere contagiati: cosa fondamentale per poter trovare chi è asintomatico. Lo screening è ovviamente consigliato per gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, gli addetti alla logistica, ai trasporti pubblici e privati.