Campania. Emergenza Coronavirus: il lavoro dei medici per testare la terapia a base di tocilizumab

Nel servizio del Tg3 il lavoro dei medici dell’Ospedale dei Colli e dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli per testare la terapia a base di tocilizumab, la cui sperimentazione si è estesa a 3000 pazienti in tutta Italia. Intanto all’Ospedale del Mare proseguono i lavori per l’ampliamento di 72 posti in terapia intensiva. Un grande sforzo collettivo per fermare i contagi e curare i malati.

l tocilizumab, o atlizumab, è un anticorpo monoclonale umanizzato sviluppato dalle case farmaceutiche Hoffmann-La Roche e Chugai e posto in vendita con i nomi commerciali di Tocilizumab, Actemra e RoActemra.

È un farmaco immunosoppressore, studiato soprattutto per il trattamento dell’artrite reumatoide (AR) e dell’artrite idiopatica giovanile sistemica,[4] una grave forma di artrite reumatoide dei bambini.

Il tocilizumab è attivo contro il recettore dell’interleuchina-6 (IL-6R). L’interleuchina-6 (IL-6) è una citochina che gioca un ruolo importante nella risposta immunitaria ed è implicata nella patogenesi di molte malattie, quali le malattie autoimmuni, il mieloma multiplo e il cancro della prostata.

Nel 2016 è stato oggetto di un trial, con riscontri positivi, per il trattamento di gravi casi di asma con componente immunodegenerativa. Tuttavia, non è stato ancora approvato per il trattamento di tale patologia.

Il tocilizumab è stato sperimentato in Cina[5] e in Italia contro gli effetti del virus SARS-CoV-2 nel corso della pandemia di COVID-19 del 2019-2020. In Italia, nell’ambito di una collaborazione tra Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Monaldi) e Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori Fondazione Pascale, sono stati trattati con tocilizumab due pazienti affetti da polmonite severa da COVID-19.

Il primo utilizzo del farmaco in Italia nel trattamento dell’infezione da COVID-19 durante la pandemia del 2020 è stato reso possibile da una stretta collaborazione tra il direttore della Unità operativa complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, il dott. Paolo Ascierto (direttore dell’Unità Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli), e ricercatori cinesi della Università di scienze e tecnologia della Cina.

A distanza di 24-48 ore dall’infusione, sono stati evidenziati nei pazienti trattati dei miglioramenti definiti incoraggianti dai medici curanti.

In Cina sono stati trattati ventuno pazienti, che hanno mostrato importanti segni di miglioramento del quadro clinico già nelle prime 24-48 ore dall’inizio della terapia. Ai primi di marzo, le autorità sanitarie hanno approvato l’uso di questo farmaco inibitore dell’interleukina 6, una citochina coinvolta nell’infiammazione sistemica secondaria derivante dall’artrite reumatoide. Il paese rappresentava il secondo mercato mondiale per la casa farmaceutica Roche che lo commercializzava a un prezzo compreso fra i 20 e i 30.000 dollari per un anno di trattamento contro l’artrite reumatoide. Il 7 marzo, pur essendo già nella fase calante della curva di diffusione, la National Health Commission cinese ha pubblicato le linee guida per l’impiego contro la COVID-19.

Il trattamento viene effettuato tramite un’unica somministrazione, senza interferire con il protocollo terapeutico basato sulla somministrazione di altri farmaci antivirali. Al 14 marzo 2020, è stata avviata una sperimentazione off-label su 50 pazienti in tutto il territorio nazionale.[13][14] A Cosenza è stato somministrato con successo per via sottocutanea in assenza del farmaco somministrabile per via endovenosa.

La Roche ha annunciato la cessione gratuita sul territorio italiano:

«Il gruppo si impegna a fornire gratuitamente per il periodo dell’emergenza, tocilizumab (RoActemra) a tutte le Regioni che ne facciano richiesta, fatte salve le scorte necessarie a consentire la continuità terapeutica ai pazienti affetti da patologie per cui il prodotto è autorizzato. Il farmaco, attualmente impiegato per il trattamento dell’artrite reumatoide, non è indicato per il trattamento della polmonite da Covid-19, ma la comunità scientifica sta dimostrando interesse al suo utilizzo dopo l’inserimento nelle linee guida cinesi.»