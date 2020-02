Sorrento. Incontro del Direttore Sanitario Sosto con i sindaci della Penisola sul Coronavirus

Sorrento – A pochi giorni dall’inizio della stagione turistica con l’arrivo , per fortuna fino ad oggi confermato, di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, la penisola sorrentina si “attrezza” dal punto di vista sanitario per intervenire in maniera adeguata in caso di allarme coronavirus.

L’iniziativa parte dal Direttore Sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gennaro Sosto che ha convocato per metà settimana prossima (mercoledì o giovedì) i sindaci dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense per illustrare tutte le iniziative messe su dall’Asl del territorio per prevenire e fronteggiare adeguatamente l’espandersi del Coronavirus .

“Condividiamo totalmente l’iniziativa -spiega il dott. Vincenzo Iaccarino, cardiologo presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento e Sindaco di Piano di Sorrento – in modo da avere punti di riferimento ospedalieri per eventuali casi sospetti ed evitare, in questo modo , ricoveri nei nostri due ospedali per evitare la chiusura per quarantena”.

Precauzioni non certo inopportune guardandoci intorno con riferimento soprattutto al nord d’Italia, dove migliaia di cittadini sono stati invitati a non uscire da casa, ma anche dagli allarmi che arrivano dalla vicina Costiera amalfitana dove si è segnalato un caso sospetto al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello