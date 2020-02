Sant’Agnello. Sagristani “Non mi candido alla Regione”. Appoggerà Davide Infuso o Cuomo? – VIDEO

Sant’Agnello. Sagristani “Non mi candido alla Regione”. Appoggerà Davide Infuso o Cuomo ? Con un comunicato il primo cittadino del centro della Penisola sorrentina chiarisce che non si candiderà per la Regione Campania . Sotto il comunicato, ma a questo punto appoggerà Davide Infuso, giovane imprenditore del posto che si candiderà con Fratelli d’ Italia, partito al quale si è avvicinato il fido presidente del consiglio Rocco, o il sindaco di Sorrento Peppe Cuomo nella Lega. E qui entrano in gioco le recenti scelte con Mario Gargiulo, il summit con Massimo Coppola, il legame con Di Prisco. Le frizioni fra i due primi cittadini sono evidenti da molti mesi, saranno superate ? Ci sarà l’adesione all’idea espressa a Positanonews di Peppe Tito, che faceva appello a un candidato unico? Ma al momento sono tute ipotesi, anche perchè nessuna candidatura, neanche quella di Cuomo, è confermata.

Per me S. Agnello prima di tutto non é uno slogan, ma vita vissuta.Per questo ho deciso di non candidarmi alle elezioni regionali.Ragioni e motivi li spiego in questo video. Miei cari concittadini, cari amici andiamo avanti insieme Pubblicato da Piergiorgio Sagristani su Venerdì 7 febbraio 2020

Ecco il comunicato

“S. Agnello viene prima di tutto e per questa ragione ho deciso di non presentare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali, nonostante

la richiesta e le sollecitazioni che mi sono giunte sia da partiti del centro destra, sia da quelli del centro sinistra.

La legge stabilisce una incompatibilità tra il ruolo di sindaco e quello di consigliere regionale. In passato alcuni colleghi hanno utilizzato l’espediente della rimozione dalla carica a seguito di una contestazione amministrativa, spesso più formale che sostanziale, per lasciare il ruolo con la possibilità di rientrare in caso di un esito negativo del voto.

Non ricorro a queste furbate, sono e sarò sempre quello che i cittadini hanno conosciuto: una persona che ci mette la faccia e si assume le proprie responsabilità.

Pertanto, non intendo lasciare il ruolo di sindaco in una fase delicata ed importante nella programmazione comunale. Tante le opere pubbliche che stanno per essere avviate: dalla nuova scuola media, al restyling del rione Cappuccini e del palazzo Diaz, approdo turistico alla Marina di Cassano, manutenzione strade comunali e via Crawford, fino alla costruzione dell’Ospedale Unico della Penisola sorrentina.

Quest’ultima, importantissima opera, è quantomai necessaria per rilanciare la sanità sul nostro territorio con servizi di eccellenza ed attrezzature all’avanguardia. L’intervento è in capo alla Soresa, società della Regione Campania, ma ricade sul nostro territorio e pertanto richiede un continuo interfaccia con il Comune ed i suoi uffici.

Tutto ciò non posso e non voglio lasciarli. Si tratta di assicurare un ulteriore salto di qualità al nostro Comune, ai nostri concittadini ed a tutta la Penisola sorrentina.

Questa decisione che assumo è stata condivisa mediante una consultazione con i consiglieri che sostengono la mia Amministrazione ed i tanti amici presenti nei vari Comuni della Penisola sorrentina.

Ma i miei impegni rispetto al prossimo voto regionale non si esauriscono in una vaga dichiarazione d’intenti. Ho intenzione, insieme ai miei amici e sostenitori, di prendere una posizione chiara, alla luce del sole e con adeguate motivazioni a supporto di una specifica indicazione di voto.

Lo devo a questo territorio, alla mia comunità ed ai miei sostenitori che mi hanno sempre gratificato della loro attenzione e che meritano chiarezza e trasparenza.”