Salerno. Mamma col tumore muore mettendo al mondo la figlia

Salerno. E’ morta una trentenne di Bracigliano dopo aver messo alla luce la bimba che portava in grembo. La donna trasferita al Ruggi di Salerno dopo essere stata dimessa da alcune strutture private di un’altra provincia della Campania , è arrivata al nosocomio salernitano con forti difficoltà respiratorie e a rischio di aborto. I medici l’hanno tenuta sotto osservazione monitorando le condizioni della bimba fino a quando, alla trentaquattresima settimana, non è stato possibile procedere al parto cesareo e far nascere la piccola.

Fin qui il miracolo. La tragedia è arrivata dopo, quando i medici hanno potuto finalmente capire le cause della condizione precaria della donna, un tumore alla trachea, hanno fatto il possibile , ma purtroppo non ce l’ha fatta