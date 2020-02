Ravello. Dopo lo schiaffo di Felicori commissario, dura reazione del sindaco Salvatore Di Martino

Ravello, Costiera amalfitana. Dopo quello che è stato interpretato come uno schiaffo istituzionale, la nomina di Mauro Felicori come commissario della Fondazione per altri due mesi vi è stata la dura reazione del sindaco della Città della Musica Salvatore Di Martino. Alla Regione Campania guidata da De Luca è arrivata una vibrata protesta da parte del primo cittadino della cittadina della Costa d’ Amalfi . Certo ha sorpreso tutti, dopo tante polemiche, fra cui la scelta del licenziamento da direttore di Villa Rufolo di Secondo Amalfitano, e l’inerzia nella gestione del monumento, la nomina per altri due mesi di Felicori, anche in virtu’ del fatto che lo stesso è stato nominato consigliere regionale in Emilia Romagna e ha avuto il mandato già prorogato. Ha lasciato sconcertati tutti la convocazione del Cdi per il 12, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.