Positano, Costiera amalfitana . Donna ferita ad una gamba ( probabile frattura scomposta) sulla croce a Nocelle. A dare l’allarme una sua amica che ha incrociato a Nocelle, Giovanni Fusco dell’associazione La Conocchia che si è adoperato per arrivare quanto prima su posto e prestare i primi soccorsi, allertata anche il 118 ed il soccorso alpino e speleologico della Campania, recatisi sul luogo insieme a Fabio Fusco e Giovanni Cuccaro.

La donna poi è stata portata all’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per fortuna senza gravi conseguenze

La zona di Nocelle è famosa per i sentieri che sovrastano la Costa d’ Amalfi, dal Sentiero degli Dei verso Praiano e Agerola, verso la “Caserma” in direzione Santa Maria del Castello a Vico Equense in Penisola sorrentina sulla Costa di Sorrento fra la provincia di Salerno e Napoli. Sicuramente uno dei posti più belli della Campania per gli escursionisti. Sono in tanti dunque che si avventurano ed è preziosa l’opera di soccorsi specializzati e di volontari.

IL COMUNICATO DEL SOCCORSO ALPINO SPEOLOGICO

tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenute nel tardo pomeriggio per un infortunio ad una turista. La donna, una danese di 73 anni, si trovava in località “Croce di Nocelle” e stava presumibilmente percorrendo il sentiero in discesa dalla località “Paipo” quando a causa di una caduta ha riportato un trauma ad una gamba che le ha reso impossibile proseguire. L’allarme è arrivato ai carabinieri che hanno allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il 118. Le squadre di tecnici sono subito partite raggiungendo la zona da due punti da Paipo e Nocelle. La donna è stata raggiunta dalle quadre di tecnici e sanitari del CNSAS e del 118 che hanno provveduto a stabilizzarla. Dopo averla imbarellata, i tecnici del CNSAS hanno provveduto al trasporto verso valle.

Hanno collaborato alle operazioni Volontari conoscitori del luogo, l’ambulanza territoriale 118 di Positano e i Carabinieri.

Per fortuna questa volta, per l’ennesimo incidente ripreso in anteprima da Positanonews, non vi è stata una tragedia. Auspichiamo la presenza di un punto di soccorso qualificato sia a Nocelle che lungo il Sentiero degli Dei, si prevedono decine di migliaia di escursionisti anche questo 2020 e gli incidenti saranno , purtroppo, all’ordine del giorno.