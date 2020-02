Piano di Sorrento, Meta e Massa con De Luca. Sant’Agnello e Sorrento a centro destra, Vico in forse

Regionali in Campania . Sentiamo gli umori in Penisola Sorrentina. A Meta Peppe Tito, consigliere della Città Metropolitana a Napoli, è da sempre vicino al Partito Democratico e a Vincenzo De Luca , a Piano di Sorrento anche il sindaco Vincenzo Iaccarino esprime vicinanza all’ex sindaco di Salerno “De Luca ha fatto molto per l’ Ospedale Unico, un progetto per il territorio a cui tengo molto e che servirà ad offrire un servizio sanitario migliore per tutto il circondario anche per la vicina Positano e la Costiera amalfitana” . Massa Lubrense dovrebbe essere vicina al PD con Giovanna Staiano e Leone Gargiulo, maggioranza e minoranza insomma, a Vico Equense incognita per la maggioranza con Cinque e Buonocore che hanno cercato di dialogare col PD, mentre dall’opposizione dovrebbe candidarsi Maurizio Cinque.