Fine Settimana primaverile a febbraio in Costa d’ Amalfi e Sorrento non solo in Campania e in gran parte dell’Italia. Secondo quanto riportato dal sito specializzato “Il meteo.it” la presenza dell’alta pressione, il flusso più umido ed instabile atlantico sta cercando a piccoli passi di scendere di latitudine. Deboli infiltrazioni di aria più umida riusciranno subito ad insinuarsi all’interno dello scudo anticiclonico.

“Sul Nordovest, sulla Sardegna e sulle coste della Toscana ci saranno nubi sparse. Il rischio di pioggia comunque si manterrà comunque decisamente basso o quasi nullo. Il resto dell’Italia, compresa anche la Campania – si godrà una bella giornata di sole, salvo per il transito di una modesta nuvolosità sul tarantino e sul Salento, eredità dei freddi venti nord-orientali sopraggiunti nei giorni scorsi”.

Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da bel tempo. Nubi medio basse sulla Sardegna meridionale e su gran parte dell’area centrale tirrenica. Sul resto del Paese l’alta pressione continuerà a garantire condizioni meteo tranquille e un buon soleggiamento.

Share