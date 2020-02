Coronavirus. La Cina cambia i criteri di classificazione, i casi calano

In tempi di pandemia globale, le bufale e le leggende metropolitane trovano terreno fertile. Così come il panico, spesso immotivato.

Affidarsi alla scienza, di fatto, rimane l’unico vaccino efficace contro la paura. E proprio per questo, quando un virologo come Roberto Burioni, intervendo a Che tempo che fa, dichiara in maniera netta che “i dati che arrivano dalla Cina possono essere molto poco affidabili e i casi potrebbero essere molti di più”, un campanello d’allarme suona.

E a buon diritto. Soprattutto perché il medesimo Burioni, prima di partecipare alla trasmissione di Fabio Fazio, aveva ritwittato sul suo profilo la denuncia del professor Neil Ferguson, definendola fonte autorevole e commentando con un laconico “speriamo non abbia ragione”.

Su cosa? “I casi in Cina potrebbero essero sottostimati nell’ordine di 10 volte e quelli fuori dalla Cina di forse 4 volte”.

Insomma, con il passare dei giorni, i dubbi rispetto a credibilità e veridicità dei numeri e delle statistiche offerti dalle autorità di Pechino crescono esponenzialmente, anche e soprattutto all’interno della comunità scientifica e in seno ai massimi organismo di controllo.

La stessa Organizzazione Mondiale per la Sanità nel corso della sua ultima conferenza stampa a Ginevra ha parlato dei casi di coronavirus emersi al di fuori della Cina come “la mera punta dell’iceberg”, invitando ad alzare la vigilanza e cambiando decisamente tono della narrazione, rispetto a quello quantomeno di sottostima dei primi giorni.

Ma che qualcosa davvero cominci a vacillare nel profilo di credibilità delle autorità sanitarie del Dragone lo provano indirettamente questi due grafici, basati proprio sulle cifre ufficiali che arrivano al mondo dalla National Health Commission (Nhc) cinese.

La quale, dopo aver certificato un aumento di 15-20mila casi al giorno nel corso delle ultime settimane, a partire dal 5 febbraio scorso ha mostrato al mondo numeri che sembravano certificare il raggiungimento del picco di contagi.

Di più, nel corso dell’ultimo weekend, la Nhc ha drasticamente visto al ribasso il numero di casi sospetti, passati nell’arco di una notte da 28.942 a 23.589. Da un giorno con l’altro, oltre 5mila casi in meno.

Cosa è accaduto? Scoperta una cura miracolosa? No, semplicemente la National Health Commission ha cambiato i criteri guida di classificazione dei casi definibili come “confermati” e ha clamorosamente ignorato le direttive della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità.

A livello globale l’Oms invitava tutte le autorità sanitarie dei vari Paesi a classificare come “confermati” i casi di cittadini positivi al test, a prescindere dall’assenza o presenza di sintomi. I quali, infatti, possono essere latenti per larga parte del periodo di incubazione, anch’esso al centro di un dibattito fra gli studiosi, visto che l’ultima indicazione al riguardo proveniente dalla Cina alzerebbe da 14 a 24 giorni quel lasso di tempo.

Nelle ultime linee guida ufficiali, emanate il 7 febbraio ed entrate in vigore dallo scorso weekend, le autorità sanitarie cinesi invitano invece a non classificare come “casi confermati” quelli di pazienti positivi ai test ma asintomatici.

Mossa che, a detta di molti studiosi, spiegherebbe lo stop repentino alla crescita quotidiana del contagio e, addirittura, l’aumento dei casi classificati come “guarigione” o “dimissioni”. A denunciare il caso è stato Alex Lam, reporter dell’Apple Daily di Hong Kong, il quale ha pubblicato sul suo profilo Twitter il documento della National Health Commission, nel quale si comunica che “se i pazienti infettati ma asintomatici cominciano a manifestare sintomi, allora la loro classificazione va rivista a caso confermato”.

Di fatto, l’ammissione che la mancanza di sintomi viene invece derubricata a stato di non attenzione, almeno fino alla comparsa eventuale degli stessi.

Una palese violazione del protocollo dell’Oms e dei criteri guida utilizzati in tutto il mondo, in virtù della delicatezza clinica del periodo di incubazione e latenza sintomatologica.

Anche perché, a quanto pare, le autorità sanitarie locali non pubblicano i numeri dei pazienti risultati positivi al test ma asintomatici, di fatto non solo abbassando le statistiche generali ma anche creando un vulnus rispetto a potenziali veicoli di contagio che vengono dimessi dall’ospedale e non classificati/trattati come tali, almeno fino alla fine dell’incubazione.

E a far storcere il naso ai più sospettosi, ci ha pensato anche la decisione inaspettata delle autorità cinesi di dare il via libera alla riapertura dello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, dove lavorano oltre 3.500 dipendenti e – soprattutto – viene prodotta più della metà degli iPhone al mondo. Di fatto, la notizia è stata poi ridimensionata dalla Reuters, la quale ha certificato come solo il 10% circa della forza lavoro sia tornata effettivamente in fabbrica. “Sufficiente a fare fessi gli algoritmi che sovrintendono gli indici di Borsa ma non certo a rassicurare sui danni alla catena di fornitura globale”, sentenzia Michael Every di Rabobank.

E questo ultimo grafico parla al riguardo più di mille parole: il Baltic Dry Index (indice che traccia il costo di noleggio per grandi navi da trasporto di materie prime secche, quindi escluso il petrolio e il gas naturale liquefatto), nella sua ultima rilevazione, ha quasi toccato il minimo storico assoluto, un calo di circa l’83% dal picco dello scorso settembre.

Il tutto, in un contesto che vede l’economia cinese pesare del 75% in più sui destini di quella globale rispetto all’emergenza epidemica della Sars del 2003, essendo passata da meno del 4% all’attuale 16%. La domanda, decisamente inquietante, è quindi la seguente: la Cina sta forse facendo di tutto – revisionando criteri di classificazione sanitaria e riaprendo fabbriche, anche solo parzialmente e simbolicamente, a tempo di record – pur di tranquillizzare i suoi principali clienti internazionali, a dispetto della sicurezza?

