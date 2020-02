Coronavirus in Italia: scuole chiuse in Lombardia, intanto la speranza vaccino dall’Australia

Nuovi casi di coronavirus in Italia. Solo in Lombardia, come stimato dal presidente della regione Attilio Fontana, si registrano 89 casi. Due le persone decedute finora, una in Lombardia e una in Veneto. Aggiungendo i 25 casi in Veneto (stamane primi due contagiati a Venezia, dove è in corso il carnevale che per il governatore è a rischio) annunciati dal presidente della regione Luca Zaia, in 9 in Emilia Romagna e 6 in Piemonte, si arriva a 129 infettati.

Tra le misure per contrastare la diffusione del coronavirus, in Friuli-Venezia Giulia si è deciso di sospendere tutte le attività didattiche, esami, conferenze negli atenei da domani al 1° marzo.

Analoga decisione è stata presa in Emilia-Romagna, dove lo stop di didattica, esami, sessioni di laurea saranno sospesi in tutte le università della Regione da lunedì 24 a sabato 29 compresi. La Regione “sta valutando”anche lo stop di scuole, nidi, impianti sportivi e musei.

La Lombardia ha deciso di fermare scuole, asili, musei, eventi di sport, cultura”

A dare un barlume di speranza è ora l’Australia, che dopo 3 settimane di lavoro in laboratorio ha annunciato che a breve si partirà con i test sugli animali: «Esistono ancora numerosi test per garantire che il vaccino-candidato sia sicuro e che crei un’efficace risposta immunitaria, ma la tecnologia e la dedizione dei ricercatori vogliono testimoniare che il primo ostacolo è stato superato», ha spiegato il vicecancelliere e presidente dell’ateneo australiano.