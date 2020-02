Capri flash mob per elicottero sull’ospedale. Anche i bambini in piazza . E’ stato un successo il Flash mob che noi di Positanonews abbiamo rilanciato dal post di Silvio Staiano CEO di Capri Watch. A seguire l’evento il collega Giuseppe Catuogno di Capri News . “Gremita la Piazzetta di Capri per il flash mob “Fate presto” che ha visto la partecipazione delle parrocchie dell’isola, delle associazioni attive nel sociale e nel volontariato e di numerosi cittadini in occasione della “Giornata mondiale del malato”. Palloncini colorati e volantini, l’inno all’Europa e l’inno di Mameli intonati dai bambini e dai ragazzi, l’accorato appello del parroco di Capri don Carmine Del Gaudio affinché le istituzioni ascoltino il grido d’allarme sulle problematiche sanitarie che giunge dall’isola. In centinaia hanno risposto all’invito partecipando all’iniziativa per il diritto alla salute e il diritto all’elisoccorso. In un volantino distribuito in piazza sono state illustrate le richieste dei “cittadini dell’isola di Capri”, in primo luogo un incontro urgente e indifferibile al Prefetto di Napoli e al Presidente della Regione Campania, chiesto a gran voce anche dal parroco durante il suo intervento pubblico. In piazza presenti anche il sindaco e gli amministratori comunali di Capri.”

Insomma non ci resca che chiederci perchè la Regione Campania e l’ Italia tutta non interviene? Capri diventa un simbolo per il turismo mondiale , ma poi i capresi vengono lasciati coi loro problemi , un destino simile alla Costa d’ Amalfi e Sorrento, con l’aggravante che in un’isola i problemi vengono amplificati a mille.