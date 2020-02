Campania. E’ la Regione del Sud preferita dai turisti

A darne conferma sono la BIT di Milano ed il rapporto di Federcultura: la Campania è la Regione del Sud Italia preferita dai turisti.

Ad esprimere la sua soddisfazione con un post su Facebook è stato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha detto:

«Buone notizie dalla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di Milano: il XXIII rapporto Iriss-Cnr conferma la crescita per la Campania. Con circa 6 milioni di arrivi e 21,6 milioni di presenze siamo la prima regione del Mezzogiorno per flussi turistici e quella con incrementi più importanti (+10%), come già certificato dal rapporto Federculture. Siamo la prima Regione d’Italia per investimenti (177 milioni annui nel 2018) e per crescita di presenze nei nostri Musei (+37%). Vogliamo continuare su questa strada nell’opera di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico, a sostegno degli operatori turistici e delle istituzioni culturali, per promuovere la nostra bellissima regione».