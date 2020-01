Virus cinese, allerta a Salerno: pronte due ambulanze anti-contagio

Il Virus proveniente dalla Cina che sta preoccupando il Mondo intero, ha creato allarmismo anche in Italia, in questo caso in Campania. Infatti dopo due stanze ad alto isolamento, presso l’ospedale Cotugno, appartenente all’azienda Dei Colli e presidio napoletano per le malattie infettive, a Salerno l’associazione Humanitas ha messo a disposizione due ambulanze ad alto contenimento infettivo per questa nuova emergenza.