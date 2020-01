Virus cinese allerta a Napoli e Salerno

Il virus cinese che in questi giorni ha invaso la Cina sta facendo scoppiare l’allerta anche in altri paesi tra cui l’Italia. Massima attenzione in Campania maggiormente a Napoli dove con lo scalo aereo e navale sono migliaia le presenze cinesi in città.

All’ospedale Cotugno, appartenente all’azienda Dei Colli e presidio napoletano per le malattie infettive, sono state già preparate, infatti, due stanze da destinare all’eventuale isolamento. Allerta anche a Salerno l’attenzione è alta.

L’associazione Humanitas ha messo a disposizione due ambulanze ad alto contenimento infettivo per questa nuova emergenza. Lo scrive il responsabile Roberto Schiavone sulla sua pagina facebook. I pazienti sospetti saranno poi trasferiti all’ospedale di Napoli.

Al momento nessun caso è stato segnalato