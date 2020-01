Vico Equense Maurizio Cinque candidato alla Regione? Sfida con Gennaro

Pressing per candidare MAURIZIO CINQUE alle regionali in rappresentanza della Penisola Sorrentina.

Sulla base di alcune voci che si stanno rincorrendo freneticamente in queste ore a Vico Equense, sembrerebbe che MAURIZIO CINQUE possa correre alle prossime Elezioni Regionali in Campania.

In rappresentanza della Penisola Sorrentina, giovane, ben visto da molti amministratori locali e di ottima prospettiva politica l’identikit di Maurizio Cinque è l’ideale per molti format in campo nella prossima primavera.

Interrogato sulla questione, l’interessato non ammette né smentisce, conferma i contatti ed il forte pressing del sindaco di Napoli Luigi De Magistris così come quelli dell’enturage del Presidente De Luca e di una telefonata dei rappresentanti della lista “Cambiamo” di Toti ma al momento è solamente interessato a lavorare ed impegnarsi per il territorio di Vico Equense e che ci sarà tempo per decidere insieme agli amici ed al proprio gruppo politico sulla corsa alla Regione Campania 2020.