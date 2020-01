Tutte le sagre ed eventi per il weekend e fine gennaio in Campania, Costa d’Amalfi e Sorrento

Numerosi eventi, molti dei quali gratuiti, ci attendono in tutta la Campania, soprattutto sulle Coste di Amalfi e Sorrento, ma anche in provincia di Napoli con eventi che ci accompagneranno durante questa seconda metà del mese di gennaio.

Positano. La pista in Piazza dei Racconti resta per tutto il week end

A grande richiesta, sabato 18 e domenica 19 gennaio, in pomeriggio riapre eccezionalmente la pista di pattinaggio che rimarrà ancora questo fine settimana. In Piazza dei Racconti oltre le attività previste per i più piccoli (le merende letterarie), sarà quindi ancora possibile pattinare dalle 15,30 a sera.

Concerti gratuiti a Sorrento per la rassegna Sorrento Incontra

Sorrento Incontra è una bella rassegna tra musica e la danza con ben sei appuntamenti, tutti ad ingresso libero, presso il Teatro Tasso nel centro storico di Sorrento fino al 18 gennaio 2020. Prossimo: sabato 18 gennaio 2020 concerto del rapper Cyrus e della cantante rumeno-partenopea BamBi Sorrento Incontra 2019 spettacoli gratuiti.

Natale 2019 a Sorrento con Luminarie Spettacoli e Mercatini: ultimo weekend

Anche quest’anno, fino ad oggi, sabato 18 gennaio 2020, un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M’illumino d’Inverno tra mercatini di Natale, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro. M’illumino d’Inverno a Sorrento

Le Luci d’Artista 2019 a Salerno – ultimo weekend

Inaugurate le luminarie natalizie 2019 a Salerno, le ormai famose Luci d’Artista, un’evento straordinario che richiama centinaia di migliaia di visitatori. Tante strade e piazze saranno illuminate a festa fino al 19 gennaio 2020. Luci d’Artista a Salerno

Filumena Marturano a Minori continua anche il 18 e 19 gennaio al Palazzo delle Arti

Una storia di donna, segnata da un tragico passato, che porta avanti con fierezza e caparbietà tre gravidanze inattese e dolorose, senza l’appoggio di un uomo di casa, senza avere la gioia di poter stringere tra le sue braccia pargoli in fasce. Circa due ore di riflessione e di pathos, da vivere insieme, calcando ancora una volta le tavole cigolanti del Proscenio, il cui successo ha imposto altre prossime repliche sempre al Palazzo delle arti i prossimi 11 e 18 gennaio alle ore 20 e domenica 19 alle ore 18,30.

Reposizione del Bambinello alla Chiesa del Carmine – Atrani

Domenica 19 gennaio 2020 si terrà la Levata del Bambino presso la Chiesa Santa Maria del Carmine ad Atrani. Programma: Ore 17:00 Arrivo degli zampognari; Ore 17:30 Santo Rosario; Ore 18:00 Santa Messa solenne e processione sul sagrato della chiesa. Al rientro canto del Te Deum e bacio del Bambino. Alla fine delle celebrazioni le consorelle e i confratelli della Confraternita organizzeranno un momento di convivialità.

‘Na Santarella – Maiori

Il Gruppo Teatrale Filodrammatica di Maiori porta in scena all’Auditorium del Convento di San Francesco la commedia ‘Na Santarella, commedia in tre atti di Eduardo Scarpetta, che sarà inscenata, dopo il gran successo nei giorni scorsi, anche il 18 ed il 19 gennaio alle 20.00.

Mercatino del Contandino – Amalfi

Lo scorso 6 ottobre ha avuto inizio il Mercato del Contadino ad Amalfi in piazza Municipio, con la vastissima scelta tra profumi e sapori dei prodotti locali, dato che, come sancito nel regolamento sono messi in vendita soltanto alimenti di stagione, direttamente dai produttori.

Spettacoli di Enzo Avitabile, i Foja, La Maschera, Peppe Barra, Simone Schettino e altri a Sant’Antonio Abate per la Fiera e la Sagra della Porchetta

Una grande festa di 11 giorni si terrà a Sant’Antonio Abate dal 16 Gennaio al 26 Gennaio 2020 per la ricorrenza del Santo Patrono che è il giorno 17 gennaio. Nell’ambito di questa 24 edizione della Fiera a Sant’ Antonio Abate si terrà anche la grande festa gastronomica della Sagra della Porchetta che quest’anno arriva alla sua 41^ edizione. Fiera di Sant’Antonio Abate.