Sorrento. Marco Fiorentino da Aponte MSC, in vista la candidatura a sindaco? Campagna elettorale e veleni su Mario Gargiulo e Massimo Coppola . L’aria comincia a farsi incandescente nella capitale del turismo della Campania che si appresta al voto. Incertezze per la candidatura con la Lega per Peppino Cuomo, che potrebbe optare per le politiche, mentre Marco Fiorentino non si arrende e punterebbe a candidarsi cause o no. A maggio ci saranno altre udienze che lo riguardano per il risarcimento civile dopo la tragedia del primo maggio , mentre non è riuscito a eliminare l’incompatibilità al momento potrebbe comunque candidarsi. Secondo voci di corridoio avrebbe contattato anche Aponte dell’MSC per questo. Dall’altra parte tutto sembra ruotare su Mario Gargiulo e Massimo Coppola, se andiamo a memoria sono almeno tre anni che si dice che sarebbero stati loro a sfidarsi per la poltrona di primo cittadino e a quanto pare continua a essere così. Come in ogni campagna elettorale girano veleni sull’uno e sull’altro. Massimo Coppola che si vorrebbe isolato, pronto ad allearsi con Gaetano Milano come sindaco e tornare all’ovile con Cuomo, cosa che ha smentito e non vi sono riscontri, Mario Gargiulo accusato a sua volta , e anche in questo caso non vi sono riscontri. I due che si incontrano , notizia vera, ma si sono presi un cordiale caffè. Insomma siamo a fine gennaio ed è passata un’altra scadenza , era stato detto che sarebbe uscito il nome del candidato sindaco dei Cuomo boys, ma niente. Dunque lo scenario rimane immutato, da una parte Massimo Coppola , dall’altra Mario Gargiulo, insidiato da Fattorusso, ex di Fiorentino e vicino alla Lega, e da Gaetano Milano. Positanonews, in tempi non sospetti, aveva detto che i nomi sarebbero usciti dopo il Santo Patrono, Sant’Antonino, quindi per il 14 febbraio. La nostra previsione sembrava troppo lontana nel tempo, ma ora sembra che neanche per quel giorno scoppierà l’amore fra tutti i Cuomo boys su un’unico nome e la palla rimane a Mario Gargiulo e Massimo Coppola, salvo ulteriori sorprese.