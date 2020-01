San Mango Piemonte, Salerno. I cittadini si mobilitano per l’ondata di furti

Negli ultimi giorni a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, si è verificata una serie di furti, che ha esasperato i cittadini. Nel giro di pochi giorni, infatti, sono stati almeno tre gli episodi di furto che hanno visto come protagonisti diversi appartamenti di una palazzina in via Parco Fiorito, nella quale i ladri si sono introdotti dal tetto. Adesso i residenti si mobilitano, organizzando un gruppo di vigilanza per cercare di contrastare la situazione.