Salerno. Incidente sulla statale 517 ora chiusa al traffico: 4 feriti ed intervento elisoccorso

CAMPANIA, ANAS: PER INCIDENTE, PROVVISORIAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE 517 VAR “BUSSENTINA” A SANZA IN PROVINCIA DI SALERNO

La strada statale 517 Var ‘Bussentina’ è temporaneamente chiusa al traffico, in direzione Buonabitacolo, a causa di un incidente avvenuto al km 26,200, nel comune di Sanza in provincia di Salerno.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto piu’ veicoli ed ha provocato il ferimento di quattro persone. Per consentire l’intervento dell’elisoccorso del 118, il transito veicolare è deviato su strade secondarie segnalate in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, 118 e dell’Ordine per le attività di soccorso, la regolazione della circolazione e per riaprire al transito la statale in tempi brevi.