Ravello, Costiera Amalfitana. Martedì i consiglieri nominati dal Comune andranno in Fondazione. Martedì I consiglieri nominati dall’amministrazione comunale andranno nella sede della Fondazione Ravello. Indubbiamente da quello che leggiamo e sentiamo, anche noi di Positanonews rileviamo che troppe cose a Ravello avvengono in modo anomalo e con fini oscuri e poco chiari.

Pare che martedì 28 prossimo, i tre neo Consiglieri di Indirizzo della Fondazione Ravello: Salvatore Di Martino, Paolo Imperato e Michelangiolo Mansi (non ce ne voglia nessuno, una nomina per la quale stiamo ricevendo molti messaggi di apprezzamento e stima) si recheranno negli uffici della Fondazione Ravello in Via Wagner, per fare il primo passo di un percorso che porterà all’insediamento di una nuova Governance.

Abbiamo letto di fantasiose ipotesi di lavoro e di prossimi atti da assumere. Non vogliamo ingrossare le fila già nutrite dei novelli giuristi, né tanto meno scomodare il mondo di chi ha indovini o corvi come suggeritori, ma vogliamo contribuire a fare chiarezza e ad offrire ai nostri lettori elementi seri e veri di conoscenza e di valutazione, soprattutto ai nostri lettori di Ravello profondamente segnati da queste vicende e da azioni di speculazione sulla loro pelle e sul destino del loro Paese: La Fondazione Ravello, come recita lo statuto al primo punto, è “persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 12 e seguenti del codice civile. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.”. Questa previsione dello Statuto non lascia spazio ad interpretazioni fantasiose, non lascia spazio a speculazioni da parte di nessuno, essa dice che Spetta unicamente ai Soci (Comune di Ravello, Ministero BACT, EPT, Provincia di Salerno e Regione Campania), attraverso gli Organi legittimamente nominati, decidere le sue sorti, compreso le modifiche dello Statuto.

A questo punto i tre nominati dal Comune di Ravello si dovranno attivare e procedere all’insediamento dei e alla nomina dei nuovi Organi, ai sensi dell’art. 8 dello statuto e segnatamente del punto 6 http://fondazioneravello.com/incl/StatutoFondazioneRavello.pdf .

Non comprendiamo perché qualcuno vuole mistificare una realtà così chiara e comprensibile, non comprendiamo perché qualcuno vuole “usare” tutto questo per suoi fini e interessi. Noi di Positanonews cerchiamo di svolgere il nostro lavoro nella massima deontologia e nell’interesse del nostro territorio.