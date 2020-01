Positano. Il prof. Talamo compie 89 anni. Auguri ad un pezzo storico della città verticale

Da Positano in Costiera amalfitana a Montechiaro, in provincia di Isernia, dalle coste della Campania all’interno del Molise, il professor Francesco Talamo, per noi tale per le lezioni di matematica che ci impartiva, al quale diamo gli auguri di buon compleanno per i suoi 89 anni!

Nato il 17 gennaio 1931 a Procida in provincia di Napoli, il prof. Talamo è un’icona storica della città veritcale, non solo per aver creduto nel turismo fondando l’Hotel Pasitea, ma anche perchè recentemente è stato insignito della Cittadinanza Onoraria di Campochiaro dal sindaco della città, Simona Valente. Insomma, un vero e proprio orgoglio per i positanesi, al cospetto di un grande uomo, oltre che insegnante.