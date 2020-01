Positano – Amalfi senza corse SITA per i pendolari , che succede? Terminiello (M5S) “Deve passare”

Positano, Costiera amalfitana. Un vero e proprio mistero quello che sta avvenendo sulla S.S. 163 per le corse pubbliche di trasporto della SITA. Allora l’ ANAS ha revocato la chiusura del tratto di strada , dopo il crollo del terrazzamento a Vettica di Amalfi, ma la SITA non passa, se non le corse scolastiche. Per intenderci alle 7 di mattina per l’entrata e poi per l’uscita. Insomma durante il resto della giornata niente. Tanto è vero che il disagio si riverbera anche su chi prende l’autobus SITA da Sorrento per Positano e Praiano, la sera l’ultimo passa per Agerola, come se la strada fosse ancora interrotta. Una situazione di disagio incredibile per i poveri cristi che devono andare a lavorare o spostarsi per adempimenti . Giriamo la richiesta ad Arturo Terminiello del Movimento Cinque Stelle, fra i firmatari , col gruppo di minoranza consiliare di Praiano, di un esposto al Prefetto di Salerno e agli enti preposti , Regione Campania, SITA etc “Ci è stato detto che le corse che passano per Vettica non ci sono perché l’Anas non ha ancora inviato ordinanza di apertura alla loro azienda. L’Anas invece mi ha fatto sapere che l’ordinanza viene di solito comunicata a tutti i soggetti istituzionali ( regione ,comuni prefetture ,polizia stradale ecc). Non inviano comunicazioni a società di trasporto che normalmente hanno rapporti con gli enti locali.Mai.” Quindi si deve passare