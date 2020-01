Napoli. Treccani Campania. Alessandro Pepe: “Texture Urbana” e “Racconti di sconosciuti”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Alla Treccani Campania in Napoli saranno presentati due lavori artistici dell’emergente Alessandro Pepe: “Texture Urbana” e “Racconti di sconosciuti”.

Si inaugurano il 18 gennaio 2020, alle ore 11:00, presso la sede di Treccani Campania in Napoli, due lavori artistici dell’emergente Alessandro Pepe: “Texture Urbana” e “Racconti di sconosciuti”.

La mostra è promossa da Treccani Campania con l’intento di promuovere giovani artisti e artisti emergenti.

La mostra fotografica sarà visitabile dal 18 gennaio al 7 febbraio 2020, presso la sede campana dell’Istituto Treccani, in via Vannella Gaetani, 27 – Napoli.

Con Texture Urbana, composta di opere fotografiche, l’autore racconta l’evoluzione del suo sguardo rispetto alla tematica del clochard.

Uno sguardo che, influenzato da emozioni e coscienza, diviene via via sempre più acuto e definito.

Non è da considerarsi propriamente un reportage, ma il racconto attraverso la fotografia di una ricerca interiore.

L’operazione Racconti di Sconosciuti è una raccolta di storie di persone fotografate dall’artista, senza che con esse vi fosse interazione alcuna se non minima al momento dello scatto.

Storie ispirate da dettagli o sensazioni.

Info:

Direzione Agenzia Generale per la Campania

Via Vannella Gaetani, 27

80121 NAPOLI

081.0078102

eventicampania@treccani.it

campania@treccani.it

Da seguire.

Maurizio Vitiello